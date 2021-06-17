Прокуратура потребовала для Саркози полгода тюрьмы

Фото: REUTERS/File Photo/Thibault Camus/Pool

Прокуратура просит приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози к 6 месяцам тюрьмы по делу о финансировании его президентской кампании в 2012 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Также надзорный орган требует выписать Саркози штраф в размере 3 750 евро и дать ему условный срок. Сам Саркози заявляет, что он невиновен.

В марте парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием.

Ранее прокуратура Парижа запросила для Саркози наказание в виде лишения свободы на 4 года (2 – условно).

В октябре 2020 года Николя Саркози предъявили обвинение в участии в преступном сообществе. Политика подозревали в том, что его президентская кампания финансировалась за счет Ливии. Аналогичные обвинения в адрес Саркози выдвигали и ранее, в 2018 году.

