Суд признал Николя Саркози виновным в коррупции

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Суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, бывшего главу государства обвинили в торговле влиянием по "делу о прослушке".

Прокуратура Парижа запросила для Саркози наказание в виде лишения свободы на четыре года (два – условно). Аналогичные сроки гособвинение затребовало для проходящих по этому же делу адвоката Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера.

Обвинение располагает данными о том, что Николя Саркози через адвоката обещал помочь Азиберу получить должность в Монако. В обмен экс-президент хотел получить конфиденциальную информацию о расследовании дела о финансировании предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal.

В октябре 2020 года Николя Саркози предъявили обвинение в участии в преступном сообществе. Политика подозревали в том, что его президентская кампания финансировалась за счет Ливии. Аналогичные обвинения в адрес Саркози выдвигали и ранее, в 2018 году.

