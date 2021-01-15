Предварительное расследование против Саркози началось во Франции

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении экс-президента Николя Саркози. Бывшего главу государства подозревают в лоббировании интересов российской компании, передает агентство AFP.

По информации агентства, речь идет о деле, которое касается консалтинговой деятельности, ей якобы Саркози занимался в России.

Саркози снова стал юристом после того, как проиграл на выборах в 2012 году. Согласно информации Mediapart, в 2019 году Саркози договорился о сотрудничестве с компанией "РЕСО-Гарантия", одним из акционеров которой выступает французское объединение Axa. Axa выступал клиентом юридической фирмы Realyze, при этом сооснователем был экс-президент Франции.

Контракт в размере трех миллионов евро предназначался на несколько лет. Уже в 2020 году, по данным СМИ, Саркози получил из РФ 500 тысяч евро. При этом сам Саркози все обвинения отвергает.

Ранее прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы. Речь шла о деле о прослушивании телефонных переговоров.