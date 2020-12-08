Прокуратура Парижа потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы

08 декабря, 23:33
Фото: Zuma\TASS
Национальная финансовая прокуратура Парижа потребовала приговорить экс-президента Франции Николя Саркози к четырем годам лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили представители парижской прокуратуры, речь идет о деле о прослушивании телефонных переговоров. Отмечается, что требование подразумевает заключение Саркози под стражу на четыре года, из них два – условно.
Кроме того, аналогичные сроки наказания прокуратура потребовала для проходящих по этому же делу адвоката Тьерри Эрзога и бывшего высокопоставленного представителя Кассационного суда Жильбера Азибера.
Обвинение утверждает, что Саркози через адвоката обещал помочь Азиберу получить должность в Монако. В обмен экс-президент рассчитывал получить конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Отмечается, что следствие имеет множество записей телефонных разговоров Саркози на эту тему.
В свою очередь, защита экс-президента Франции утверждает, что в ходе следствия были допущены крупные процедурные нарушения. Сам Саркози заявил, что данное разбирательство является скандалом, который останется в истории.
Ранее Саркози предъявили обвинения в участии в преступном сообществе. В отношении политика рассматривалось дело о финансировании президентской кампании Ливией.
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