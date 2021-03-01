Суд Парижа приговорил Саркози к 3 годам лишения свободы

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Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщил телеканал BFM.

"Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы: двум условно и одному – тюремного заключения. Проходившие по делу двое других подсудимых – бывший адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший судья Кассационного суда Жильбер Азибер – признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки", – говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Парижа запросила для Саркози наказание в виде лишения свободы на четыре года (два – условно). Аналогичные сроки гособвинение затребовало для проходящих по этому же делу Эрзога и Азибера.

В октябре 2020 года Николя Саркози предъявили обвинение в участии в преступном сообществе. Политика подозревали в том, что его президентская кампания финансировалась за счет Ливии. Аналогичные обвинения в адрес Саркози выдвигали и ранее, в 2018 году.