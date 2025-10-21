Экс-президент Франции Саркози помещен в парижскую тюрьму Санте

Фото: ТАСС/EPA/TERESA SUAREZ

Бывший президент Франции Николя Саркози помещен в парижскую тюрьму Санте, где ему предстоит отбывать пятилетний срок за ливийское финансирование его предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщает ТАСС.

Автомобиль с политиком въехал на территорию тюрьмы в сопровождении адвокатов. Известно, что его разместят в одиночной камере площадью 11 квадратных метров с небольшим телевизором. Окно в ней открываться не будет, также бывший глава страны не сможет воспользоваться мобильным телефоном.

Полиция оцепила улицы рядом с тюрьмой, не пропуская ни сторонников, ни журналистов.

Перед отправкой в тюрьму Саркози встретили аплодисментами несколько сотен демонстрантов, собравшихся у его дома. Участники акции пели гимн Франции – "Марсельезу", а также выкрикивали лозунги "Справедливость!", "Саркози – наш президент!" и "Николя!".

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен пообещал навестить экс-президента, чтобы лично проверить условия его содержания.

В свою очередь, адвокат Саркози Кристоф Ингрен сообщил в интервью телеканалу BFMTV, что защита бывшего французского лидера подала прошение о его освобождении.

Кроме того, сам экс-глава государства опубликовал на своей странице в соцсети Х письменное заявление о том, что продолжит работу над разоблачением судебного скандала, который привел к его заключению.

"Это изнурительное испытание, которое мне пришлось терпеть более 10 лет", – говорится в посте.

Саркози также подчеркнул, что расследование началось на основании поддельного документа, фальсификацию которого удалось доказать.

В 2020 году бывшему французскому лидеру предъявили обвинение в незаконном финансировании президентской кампании 2007-го. Утверждалось, что политик получал средства от Ливии. Прокуратура просила приговорить его к 6 месяцам тюрьмы, а также выписать штраф в размере 3 750 евро.

Позже его признали виновным по делу о нелегальном превышении расходов на проведение избирательной кампании в 2012 году, а затем предъявили обвинения в сокрытии информации о подчиненном положении свидетеля и преступном сговоре с целью осуществления судебного мошенничества в составе преступной группы. В результате он получил срок в 5 лет.