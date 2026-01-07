Форма поиска по сайту

07 января, 11:04

Транспорт

Движение поездов восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов восстановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В настоящее время движение введено в график.

Его не было от станции "Выхино" до "Таганской" из-за человека на путях утром 7 января. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

Ранее интервалы движения поездов увеличивали на юго-западном участке Сокольнической линии метро. На путях также находился человек. Позже движение восстановили.

По данным СМИ, инцидент произошел на станции "Юго-Западная". Журналисты отметили, что пассажир случайно упал под прибывающий поезд.

