Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии имущества экс-главы минздрава Кубани Филиппова

Октябрьский районный суд Краснодара постановил обратить в доход государства имущество экс-министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и аффилированных с ним лиц. Об этом сообщила пресс-служба судов регионов.

Взысканию подлежат 49 земельных участков общей площадью более 495 тысяч квадратных метров, 34 жилых и 71 нежилое помещение, расположенные в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Москве.

Также в бюджет государства перечислят почти 215 миллионов рублей, 1 килограмм золота и доли в уставных капиталах 8 коммерческих организаций.

Филиппов был задержан ФСБ 17 марта по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств.

Отмечается, что он с 2013 года незаконно приобретал недвижимость более чем на 1 миллиард рублей, которую оформлял на себя и своих родственников.