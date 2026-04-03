Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03 апреля, 00:29

Происшествия

Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии имущества экс-главы минздрава Кубани Филиппова

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Октябрьский районный суд Краснодара постановил обратить в доход государства имущество экс-министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и аффилированных с ним лиц. Об этом сообщила пресс-служба судов регионов.

Взысканию подлежат 49 земельных участков общей площадью более 495 тысяч квадратных метров, 34 жилых и 71 нежилое помещение, расположенные в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Москве.

Также в бюджет государства перечислят почти 215 миллионов рублей, 1 килограмм золота и доли в уставных капиталах 8 коммерческих организаций.

Филиппов был задержан ФСБ 17 марта по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения и бюджетных средств.

Отмечается, что он с 2013 года незаконно приобретал недвижимость более чем на 1 миллиард рублей, которую оформлял на себя и своих родственников.

судыпроисшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика