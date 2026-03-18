Министру здравоохранения Кубани предъявили обвинение в мошенничестве

Министру здравоохранения Кубани Евгению Филиппову предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Главу ведомства также заключили под стражу на 2 месяца.

Из материалов суда следует, что в период с ноября 2015 года по декабрь 2025-го он похитил средства из бюджета министерства здравоохранения РФ в размере 7 517 026, 23 рубля. Сделал Филиппов это через фиктивное трудоустройство на должность завкафедрой Кубанского государственного медицинского университета. Деньгами министр распорядился по своему усмотрению.

СМИ сообщили о задержании Филиппова 17 марта. Утверждалось, что с 2013 года он незаконно приобрел недвижимость более чем на 1 миллиард рублей, оформив ее на себя и своих родственников.

В частности, в собственности министра и его близких находятся 57 объектов недвижимости. Это 21 квартира, 11 нежилых помещений, 9 земельных участков, а также апартаменты, гаражи, частные домовладения и 3 машино-места. Большинство объектов находится в Краснодаре, Сочи и ФТ "Сириус".