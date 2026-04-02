RFI: газовоз "Арктик Метагаз" атаковал украинский морской беспилотник

Украинский морской беспилотник атаковал российский газовоз "Арктик Метагаз". Он был выпущен с базы в западной части Ливии, подконтрольной правительству Абдельхамида Дбейбы в Триполи, сообщает радиостанция RFI.

По ее информации, удар нанес БПЛА типа MAGURA V5 украинского производства из города Меллита.

"Украинские войска действительно стояли за этим нападением, и они действительно присутствуют в Ливии, а именно на западе страны", – говорится в сообщении.

"Арктик Метагаз", следовавший из Мурманска в Китай с грузом сжиженного газа, был атакован с использованием не менее двух беспилотников и трех безэкипажных катеров с взрывными устройствами у берегов Мальты 3 марта. В результате ударов судно получило серьезные повреждения, произошла детонация газа.

В этот момент на борту находились 30 членов экипажа, среди которых все являются гражданами России. Пострадавших эвакуировали, двое моряков проходят лечение. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о международном терроризме.

Недавно газовоз сорвался с буксира и начал дрейфовать в Средиземном море. Танкер вышел из-под контроля и не смог осуществить повторную швартовку.

