Академик РАН Онищенко: в морских контейнерах опасно жить из-за высокой теплопроводности

Фото: 123RF.com/sawatburarat

Морские контейнеры, которые россияне начали массово скупать в качестве домов, могут быть опасны для проживания из-за высокой теплопроводности материала и отсутствия вентиляции. Об этом в беседе с RTVI рассказал академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Он объяснил, что металл быстро нагревается и остывает, а также не способен сохранять тепло. Если человек окажется один внутри такой металлической емкости и при этом в ней не будет никакой вентиляции, то он может задохнуться в собственных выделениях.

В связи с этим металлический каркас необходимо оборудовать принудительной вентиляцией и теплоизолирующими прокладками, которые используются в стандартном жилищном строительстве.

Постоянное проживание вместе с семьей в контейнере бывший главный санитарный врач России считает нереалистичным. На это, по его словам, есть юридические причины: власти не позволят прописать там человека, если у него нет другого жилья.

Однако применение таким контейнерам есть – их можно использовать, например, в качестве помещения для хранения хозяйственных инструментов, считает Онищенко. Там также можно разместиться на период постройки обычного дома, но только если за окном стоит теплая погода.

Кроме того, контейнеры подойдут для чрезвычайных ситуаций. Одна из таких недавно произошла в Дагестане, где из-за подтоплений пришлось эвакуировать тысячи человек.

"Если такого рода благоустроенные контейнеры привезут туда и там папа будет жить, охранять разрушенное хозяйство, а маму с пятью-шестью-семью детьми поселят в пункт временного пребывания – то это будет нормально", – сказал академик РАН.

Контейнер также можно использовать для временного убежища в случае землетрясений, техногенных катастроф и других экстремальных ситуаций. Однако его все равно следует оснастить звуко- и теплоизоляцией, а также вентиляцией. А рядом разместить другой контейнер, в котором будет туалет и душевая.

Ране в Сети появилась информация о том, что россияне стали массово покупать морские контейнеры в качестве жилья. По данным СМИ, это произошло из-за высоких цен на дачные дома и стройматериалы. Специалисты по продаже таких объектов уточнили, что спрос за последние два года вырос на 60%.

Сами клиенты основным преимуществом покупки сооружения называют его упрощенную регистрацию, так как контейнер нередко оформляют как некапитальный объект, поскольку он не имеет полноценного фундамента и подключения к постоянным инженерным сетям.

Заслуженный строитель России Азарий Лапидус отмечал, что такой вид жилья проветривается недостаточно хорошо и долгосрочных медицинских наблюдений на эту тему нет. Однако, по его мнению, контейнеры получится превратить в очень благоустроенные и красивые дома.

Эксперт подчеркнул, что, учитывая, в каких условиях контейнеры возят через океан, при правильной обработке металла они очень долговечны.

