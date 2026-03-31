31 марта, 09:19

Происшествия

Более тысячи домов остаются подтопленными в Дагестане и Чечне

Более тысячи домов остаются подтопленными в Дагестане и Чечне. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в МАХ.

В частности, в Дагестане последствия сильных ливней сохраняются в 811 жилых домах, 1 043 приусадебных участках и на 55 участках дорог в 6 населенных пунктах 4 муниципалитетов.

В освобожденных от воды районах уже работают комиссии по оценке ущерба. Спасатели продолжают мониторинг ситуации в том числе с использованием беспилотников, откачивают воду и расчищают территории. Пострадавшим также оказывают психологическую помощь.

В Чечене в то же время подтоплены 258 жилых домов и 333 приусадебных участка в 28 населенных пунктах 11 муниципалитетов. Кроме того, повреждены 17 мостов, как автомобильных, так и пешеходных.

При этом, как отметили в МЧС, в регионе уже восстановлены все ранее поврежденные газопроводы и трансформаторы. В селе Новый Беной начато строительство 100 домов для семей, пострадавших от непогоды.

О наводнениях в Дагестане из-за непогоды стало известно 27 марта. Вода проникла в дома, а автомобили с трудом проезжали по затопленным дорогам.

Кроме того, были зафиксированы масштабные перебои с электро- и водоснабжением. По последним данным, подача электроэнергии возобновлена для 70% жителей республики, пострадавших от стихии.

Всего, по информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, с территории региона было эвакуировано более 3 тысяч человек, в том числе около 1 тысячи детей.

В Чечне режим чрезвычайной ситуации для защиты граждан и устранения последствий непогоды ввели 29 марта. Сильные дожди фиксировались в регионе с 28-го числа. Из-за непогоды оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты.

