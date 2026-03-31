31 марта, 09:49

Происшествия

В Японии женщина три месяца прожила в доме с телом матери

Фото: 123RF.com/ggfoto

В Японии 56-летняя женщина три месяца жила в доме с телом своей умершей матери. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание Japan Today.

Инцидент произошел в городе Фукусима. В полицию обратилась местная жительница, которая обнаружила тело 89-летней пенсионерки в доме, где та жила со своей дочерью.

Полицейские обратились к женщине, и та подтвердила, что ее мать скончалась еще три месяца назад. При этом она не объяснила, почему не сообщала об этом раньше.

Останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти пожилой женщины.

Ранее в США женщина девять месяцев жила вместе с останками 272-килограммового сына. Проверку правоохранители организовали после жалоб соседей на антисанитарию на участке.

Соседи обратили внимание, что дверь в дом была открыта, а по двору ходили куры. В итоге полицейские обнаружили в доме не только следы куриного помета и прогрызенные мышами дыры в полу, но и мумифицированное тело мужчины.

