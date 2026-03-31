31 марта
Мать и дочь арестованы по обвинению в поджоге военкомата в Тюмени
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области"
Мать и дочь арестованы по обвинению в поджоге военкомата в Тюмени. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По данным инстанции, атаке подвергся военный комиссариат по Ленинскому и Восточному административным округам города. Мать заключена под стражу до 27 мая, а дочь, учитывая ее состояние здоровья, будет находиться под домашним арестом тот же срок.
Согласно открытым источникам, за совершение преступления женщинам может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Московском регионе задержали четырех подростков за поджоги объектов транспортной инфраструктуры, а также связи и кредитно-финансовой системы. По данным ФСБ, несовершеннолетние действовали по указанию украинских спецслужб.
До этого полиция задержала мужчину, который поджег вышки сотовой связи в подмосковных Ногинске и Балашихе по указанию неизвестных.
