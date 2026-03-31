Новости

Новости

31 марта, 11:20

Происшествия

Мать и дочь арестованы по обвинению в поджоге военкомата в Тюмени

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области"

Мать и дочь арестованы по обвинению в поджоге военкомата в Тюмени. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным инстанции, атаке подвергся военный комиссариат по Ленинскому и Восточному административным округам города. Мать заключена под стражу до 27 мая, а дочь, учитывая ее состояние здоровья, будет находиться под домашним арестом тот же срок.

Согласно открытым источникам, за совершение преступления женщинам может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Московском регионе задержали четырех подростков за поджоги объектов транспортной инфраструктуры, а также связи и кредитно-финансовой системы. По данным ФСБ, несовершеннолетние действовали по указанию украинских спецслужб.

До этого полиция задержала мужчину, который поджег вышки сотовой связи в подмосковных Ногинске и Балашихе по указанию неизвестных.

