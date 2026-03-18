18 марта, 15:59

В Томской области задержали подозреваемого в поджоге минимум 15 квартир

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Томской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге минимум 15 квартир, сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал представителя МВД России Ирины Волк.

В июне прошлого года в Северске в жилых домах начали происходить пожары, что вызвало среди местных жителей беспокойство. Возгорания происходили в квартирах, а также в аварийном нежилом здании. В итоге правоохранительные органы провели расследование и задержали подозреваемого.

Молодой человек на допросе признался в поджогах и сказал, что хотел наблюдать за огнем. Сейчас его проверяют на причастность к другим пожарам в дачном некоммерческом товариществе города.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела о покушении на преступление, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Ранее подростка заподозрили в поджоге двух автозаправок в подмосковной Истре. Предварительно, на автоматизированных АЗС, которые находятся на Школьной улице в поселке Пионерском и на Кооперативной улице в селе Онуфриево, произошел пожар. В результате выгорели две бензоколонки.

Спустя время правоохранители установили, что к поджогам причастен 15-летний уроженец Москвы, который скрылся с места происшествия. Во время допроса, который проводился вместе с законными представителями несовершеннолетнего, подросток заявил, что действовал под руководством неизвестных.

