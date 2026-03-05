Форма поиска по сайту

05 марта, 12:25

Житель Подмосковья задержан после поджогов вышек сотовой связи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала мужчину, который поджег вышки сотовой связи в подмосковных Ногинске и Балашихе по указанию неизвестных. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

По ее словам, местный житель 1996 года рождения получил от неизвестного указания через мессенджер. После этого он перелез через ограждения двух вышек сотовой связи, обложил заготовленной ветошью провода, облил их керосином и поджег.

Петрова уточнила, что все это мужчина снял на видео и отправил куратору. За преступные действия он получил 39 тысяч рублей.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Теракт"). Задержанный был арестован.

Ранее Воронежский областной суд вынес приговоры трем местных жителям за диверсию на железной дороге и государственную измену. По версии суда, они действовали по указанию спецслужб Украины.

Их приговорили к 8,6 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 6 годам лишения свободы и к 12 годам лишения свободы.

"Московский патруль": поджигатель релейных шкафов на железной дороге задержан в Москве

