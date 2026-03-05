Алиев заявил о приведении в готовность всех подразделений ВС Азербайджана

Фото: ТАСС/AP/Vladimir Voronin

Все подразделения Вооруженных сил Азербайджана приведены в готовность номер один. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности республики, посвященном атаке БПЛА по аэропорту Нахичевани.

По его словам, Минобороны, погранслужба и другие силы спецназначения должны быть готовы провести любую операцию.

Два беспилотника, летевших со стороны Ирана, упали на территории аэропорта Нахичевани в Азербайджане 5 марта. Один аппарат рухнул на терминал воздушной гавани, а второй – во дворе школы в селе Шекерабад. В результате два человека получили травмы.

После этого в МИД Азербайджана был вызван посол Ирана Моджтаба Демирчилу. Минобороны республики также выразило готовность принять ответные меры для защиты территориальной целостности страны.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Однако ведомство не уточнило, по каким именно статьям.

Падение дронов в Азербайджане произошло на фоне обострившегося ближневосточного конфликта. После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля республика начала атаковать еврейское государство и американские военные базы в регионе.