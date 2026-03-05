Уголовное дело возбуждено против первого замминистра обороны Цаликова

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Дмитрий Харичков

Уголовное дело возбуждено против бывшего первого замминистра обороны России Руслана Цаликова из-за создания им преступного сообщества, участники которого в период с 2017 по 2024 год похитили бюджетные средства. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Основанием для открытия производства стали материалы, собранные совместно ФСБ, следственным департаментом и ГУЭБиПК МВД России.

Согласно документам, ему вменяют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, растрату, легализацию похищенных средств, а также получение взятки.

"Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – добавила Петренко.

Ранее в Приморье суд отправил под стражу заместителя начальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) по обвинению во взятке 350 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что с марта 2022 по февраль 2023 года фигурант передавал коммерческой структуре служебную информацию, а также способствовал продлению лицензии за вознаграждение через посредников.