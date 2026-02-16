Форма поиска по сайту

16 февраля, 11:34

Происшествия

Контр-адмирала в отставке Коваленко приговорили к 4,5 года за хищение 592 млн рублей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Контр-адмирала в отставке, кандидата технических наук Николая Коваленко, который обвиняется в организации и участии в хищении денежных средств Минобороны РФ в размере 592 миллиона рублей, приговорили к 4,5 года колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС .

Уточняется, что решение вынес Московский гарнизонный военный суд. При этом подсудимый был освобожден от основного наказания в виде лишения свободы в связи с болезнью. Его также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Остальные фигуранты дела о хищении получили реальные сроки в колонии общего режима.

По версии следствия, в 2013–2017 годах фигуранты похитили бюджетные средства, выделенные на 4 госконтракта по ремонту запасных частей. Контракты были заключены с Саратовским радиоприборным заводом, "Союзом-М" и заводом "Электроприбор".

Как установило следствие, под видом отремонтированных комплектующих на сумму 592 млн рублей поставлялись непригодные изделия, ранее приобретенные на Украине за 40 миллионов рублей.

Ранее стало известно о задержании экс-директора департамента судостроительной промышленности Минпромторга России Бориса Кабакова. Министерство взаимодействует со следователями и оказывает содействие по этому делу.

Также сообщалось, что экс-глава департамента финансово-экономического обеспечения Минтруда Омской области Надежда Крапива предстанет перед законом за получение взяток в шоколадках и алкоголе. Общая сумма, которую она получила, составила 325 тысяч рублей. Взамен чиновница должна была помогать взяткодателям в финансовых вопросах.

