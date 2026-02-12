Форма поиска по сайту

12 февраля, 18:08

Происшествия

Обвинение в получении взятки на 1,8 млн рублей предъявили замглавы Челябинской области

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику предъявили обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного Комитета (СК) России Светлана Петренко, ее слова приводятся в канале ведомства в МАХ.

Обвинение связано со взяткой, полученной Фалейчиком в период 2021–2023 годов, когда он занимал должность главы городского округа Копейска. Сейчас замгубернатора задержан, в отношении него ведомство планирует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, взятка поступила от директора одной из неназванных коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Юность".

Ранее в получении взятки в особо крупном размере обвинили исполняющего обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрея Сигуту. По данным регионального СК СУ, с января 2024 по декабрь 2025 года он лично и через посредника получил от директора коммерческой фирмы более 4,8 миллиона рублей. Обвиняемый уже арестован.

