Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить за взятки на 11 млн рублей

Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить за взятки на 11 миллионов рублей, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По словам Врадий, было завершено расследование в отношении двух бывших заместителей главного врача ГБУЗ Московской области "Истринская клиническая больница" по ОМС и по поликлинической работе, а также одного действующего по экономическим вопросам.

Они обвиняются в совершении 47 коррупционных преступлений, по статье "Посредничество во взяточничестве". Сейчас уголовные дела по утвержденным обвинительным заключениям направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, с июня 2023 по июль 2024 года обвиняемые принимали участие в начислении подчиненным медицинским работникам повышенных надбавок к зарплате и ежемесячно собирали их, чтобы передать главврачу в качестве взятки. Дело против главврача при этом выделено в отдельное производство.

В указанный период больницу возглавляла Наталья Шокова, при этом 7 июля 2024 года на сайте администрации муниципального округа Истра сообщалось, что учреждение не так давно возглавила Анна Зайцева.

Ранее в Сыктывкаре задержали начальника управления лесного хозяйства Минприроды Коми. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Также были задержаны взяткодатель и посредник. Против них завели дела о даче взятки и посредничестве во взяточничестве соответственно.

Предварительно, в 2018–2023 годах чиновник, будучи главным лесничим Прилузского лесничества, действовал в интересах лесозаготовительной организации. Например, он содействовал ее руководителю в выделении участков, с нарушениями заключал договоры купли-продажи лесных насаждений.

