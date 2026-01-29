Суд в Петербурге арестовал начальника 178-го военного представительства Минобороны

Фото: depositphotos/Grigorenko

Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО начальника 178-го военного представительства Минобороны России Владимира Никитина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

О его задержании стало известно 29 января. Выяснилось, что с 2021 по 2023 год госзаказчик подписал договор на несколько миллионов рублей с одной из коммерческих фирм Санкт-Петербурга на поставку электронного оборудования.

Контролировать качество и техническую приемку продукции должен был Никитин. Тем не менее в вышеуказанный период он получил от представителя коммерческой фирмы взятку за беспрепятственное подписание документов о приемке товаров.



Противоправные действия Никитина были пресечены следователями и сотрудниками спецслужб. Расследование находится на контроле в Главном военном следственном управлении ведомства.

