Сенат США одобрил проект о финансировании большей части правительства

Фото: ТАСС/Zuma

Американский сенат принял законопроект, предусматривающий финансирование большей части правительства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Проект предполагает финансирование ключевой части правительства до 30 сентября, а министерства внутренней безопасности США – только на две недели, до 13 февраля. За документ проголосовал 71 сенатор, против выступили 29.

Теперь утвержденный документ направлен в палату представителей США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проводит усердную работу с членами конгресса США, чтобы предотвратить очередную приостановку работы правительства.

По его словам, республиканцы и демократы в конгрессе объединились, чтобы обеспечить финансирование большей части правительства до сентября этого года.