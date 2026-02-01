Дома и автомобили повреждены после атаки БПЛА в Орловской области

Фото: 123RF.com/aapsky

Остекления жилых домов и автомобили оказались повреждены после атаки вражеских беспилотников на поселок Зареченский в Орловской области. Об этом сообщил глава Орловского муниципального округа Александр Черных.

На всех местах ЧП работают оперативные службы. Кроме того, в регионе будет работать комиссия по осмотру повреждений и составлению соответствующих актов.

Ранее украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль в районе села Белянка в Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя, в том числе несовершеннолетняя.

Украинские войска также дважды пытались атаковать Севастополь ночью и утром 28 января. В результате падения обломков пострадал рабочий образовательного центра имени В. Д. Ревякина.