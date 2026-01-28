ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь за ночь и утро 28 января

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

За ночь и утро 28 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать Севастополь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 10 БПЛА", – говорится в сообщении.

По информации спасательной службы города, в результате падения обломков пострадал рабочий образовательного центра имени В. Д. Ревякина, получивший осколочное ранение нижней конечности, находясь на улице. Учащиеся во время инцидента находились в укрытии.

Также осколки повредили крыши и заборы частных домов в разных районах города, один из фрагментов пробил окно на балконе. В районе Университетской улицы был найден двигатель сбитого БПЛА. Ситуация на данный момент находится под контролем, службы оценивают ущерб и ликвидируют последствия.

Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 75 вражеских беспилотников над российскими регионами. Наибольшее количество дронов было перехвачено над Краснодарским краем и Крымом – 24 и 23 летательных аппарата соответственно.

Ранее около 1,3 млн россиян столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за атак ВСУ. Украинские формирования целенаправленно наносили удары по ключевым распределительным подстанциям.