Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате взрыва украинского беспилотника в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшему с минно-взрывной травмой и баротравмой оказали необходимую помощь в районной больнице, после чего его доставили в городскую больницу Белгорода.

"Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждена кровля надворной постройки и посечен фасад частного дома", – добавил Гладков.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину скорой помощи в Васильевке в Запорожской области. Скорая помощь доставляла пациента в больницу и была атакована при въезде в медицинское учреждение. В результате пострадал водитель.

Еще одна атака БПЛА произошла до этого в Абинском районе Краснодарского края: обломки дронов упали на территории двух школ в станице Федоровской. Пострадавших в результате происшествия не было.