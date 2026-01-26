Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 23:13

Происшествия

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате взрыва украинского беспилотника в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшему с минно-взрывной травмой и баротравмой оказали необходимую помощь в районной больнице, после чего его доставили в городскую больницу Белгорода.

"Вся необходимая помощь оказывается. На месте атаки повреждена кровля надворной постройки и посечен фасад частного дома", – добавил Гладков.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину скорой помощи в Васильевке в Запорожской области. Скорая помощь доставляла пациента в больницу и была атакована при въезде в медицинское учреждение. В результате пострадал водитель.

Еще одна атака БПЛА произошла до этого в Абинском районе Краснодарского края: обломки дронов упали на территории двух школ в станице Федоровской. Пострадавших в результате происшествия не было.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика