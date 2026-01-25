Обломки БПЛА упали на территории двух школ на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Абинском районе в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба региона.

Уточняется, что обломки упали в станице Федоровской. Пострадавших в результате происшествия нет.

"Фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, идущую к котельной, расположенной по соседству с общеобразовательной школой", – говорится в сообщении.

В учреждениях разбито несколько окон. В настоящее время территория оцеплена, на месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее ВСУ при помощи БПЛА атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Всего в этот момент в здании находились 15 учеников и 10 сотрудников образовательного учреждения.

Кроме того, украинские войска атаковали FPV-дроном частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате детонации пострадали трое мирных жителей, среди них ребенок.