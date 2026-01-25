Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 14:56

Происшествия

Обломки БПЛА упали на территории двух школ на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Абинском районе в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба региона.

Уточняется, что обломки упали в станице Федоровской. Пострадавших в результате происшествия нет.

"Фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, идущую к котельной, расположенной по соседству с общеобразовательной школой", – говорится в сообщении.

В учреждениях разбито несколько окон. В настоящее время территория оцеплена, на месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее ВСУ при помощи БПЛА атаковали школу № 1 "Скифия" в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Всего в этот момент в здании находились 15 учеников и 10 сотрудников образовательного учреждения.

Кроме того, украинские войска атаковали FPV-дроном частный дом в поселке Красная Яруга Белгородской области. В результате детонации пострадали трое мирных жителей, среди них ребенок.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика