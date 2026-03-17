Росздравнадзор сообщил о достаточном количестве вакцин от клещевого энцефалита

Вакцины для профилактики клещевого энцефалита в России регулярно поступают в гражданский оборот в достаточном объеме. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Таким образом ведомство опровергло информацию СМИ о якобы перебоях с поставками препарата в некоторых регионах страны, включая Санкт-Петербург и Карелию.

В частности, федеральная служба обратила внимание на то, что за первые два месяца текущего года в гражданский оборот было выпущено свыше 900 тысяч доз данной вакцины и более 280 тысяч доз иммуноглобулина.

"(Это. – Прим. ред.) превышает показатели за аналогичный период 2025 года (880 тысяч доз вакцины и 160 тысяч иммуноглобулина)", – подчеркнули в Росздравнадзоре.

Тем не менее там подтвердили существование локальных нехваток лекарства в некоторых регионах, связав это с организационными сложностями. В связи с этим служба призвала руководителей областей и медорганизаций более тщательно планировать закупку препаратов и проводить соответствующие мероприятия.

"В случае проблем с лекарственным обеспечением призываем граждан обращаться на горячую линию Росздравнадзора для оперативного решения вопроса 8 (800) 550-99-03", – заключили в ведомстве.

Ранее столичный Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев укусов клещей в Москве. Самой главной причиной отсутствия подобных эпизодов, как пояснили в ведомстве, является продолжение спячки паукообразных.

Тем не менее федеральная служба напомнила о правилах профилактики клещевого энцефалита. В частности, перед поездкой в регионы с высоким риском заражения специалисты настоятельно рекомендуют сделать прививку.

