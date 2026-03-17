NYT: пожар на авианосце USS Gerald R. Ford тушили более 30 часов

Фото: ТАСС/Zuma

Экипаж американского авианосца USS Gerald R. Ford больше 30 часов боролся с огнем, вспыхнувшим на корабле. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на моряков.

Пожар начался с вентиляции сушилки в прачечной и быстро распространился по помещению. Два человека пострадали. По словам представителей флота, серьезной угрозы для судна не было, но условия на корабле серьезно ухудшились, так как моряки, находящиеся в море уже десятый месяц, остались без возможности стирать вещи.

Официально инцидент назвали не связанным с боевыми действиями. Однако в Иране выдвинули свою версию, согласно которой американские военные могли поджечь корабль самостоятельно.

USS Gerald R. Ford – крупнейший авианосец США. Пожар на нем в Красном море возник 12 марта. Корабль участвовал в военной операции против Ирана на Ближнем Востоке.

Это не первая техническая неприятность на корабле за последнее время. В конце февраля СМИ писали о проблемах с вакуумной канализацией, которая перестала справляться с отходами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.