17 марта, 10:28

Происшествия
NYT: пожар на авианосце USS Gerald R. Ford тушили более 30 часов

Фото: ТАСС/Zuma

Экипаж американского авианосца USS Gerald R. Ford больше 30 часов боролся с огнем, вспыхнувшим на корабле. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на моряков.

Пожар начался с вентиляции сушилки в прачечной и быстро распространился по помещению. Два человека пострадали. По словам представителей флота, серьезной угрозы для судна не было, но условия на корабле серьезно ухудшились, так как моряки, находящиеся в море уже десятый месяц, остались без возможности стирать вещи.

Официально инцидент назвали не связанным с боевыми действиями. Однако в Иране выдвинули свою версию, согласно которой американские военные могли поджечь корабль самостоятельно.

USS Gerald R. Ford – крупнейший авианосец США. Пожар на нем в Красном море возник 12 марта. Корабль участвовал в военной операции против Ирана на Ближнем Востоке.

Это не первая техническая неприятность на корабле за последнее время. В конце февраля СМИ писали о проблемах с вакуумной канализацией, которая перестала справляться с отходами.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

Читайте также


Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

