17 марта, 10:53

Проект "Книги в метро" заработал на пяти столичных автовокзалах

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

На пяти автовокзалах Москвы начал работать проект "Книги в метро", рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что с 2023 года сервисом воспользовались более 105 тысяч раз. Проект действует на всех стойках "Живое общение" на станции метро "Рассказовка", а с 2026 года – на всех столичных автовокзалах.

"Мы продолжаем делать поездки в городском транспорте еще комфортнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – заключил Ликсутов.

Воспользоваться сервисом можно на автовокзалах Южные ворота, Северные ворота, Саларьево, Центральном и Красногвардейском. Для того чтобы получить бесплатный доступ к книгам, нужно отсканировать QR-код. Он ведет в приложение, в котором собрана коллекция из более чем 250 произведений разных авторов.

Ранее сообщалось, что более 20 тысяч книг о военной жизни отправили волонтеры с начала СВО на передовую и в госпитали. Последние несколько сотен книг поступили в Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского.

Проект направлен на объединение и поддержку современных авторов, которые пишут о новейшей истории России. Ежегодно в его рамках выпускается 3–4 издания тиражом до 3 тысяч экземпляров.

Читайте также


Главное

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

