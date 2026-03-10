Москвичам предложили создать гастротуры для конкурса "Покажи Москву!"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Москвичи смогут предложить собственные маршруты, которые покажут кулинарные традиции столицы и разнообразие современных гастрономических форматов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В 2026 году стартует новый сезон конкурса "Покажи Москву!", в котором участникам предложено разработать маршруты по 10 тематическим направлениям, среди которых история, архитектура, спорт, творчество и "Вкусная Москва".

Особое внимание уделяется гастрономическим маршрутам: жители города смогут рассказать о своих любимых кафе, ресторанах, фудхоллах, фермерских ярмарках и рынках не только в центре, но и в других районах Москвы.

Заявку можно подать до 15 апреля. Лучшие маршруты будут выбраны москвичами через платформу "Активный гражданин", а авторы самых популярных идей получат дипломы, памятные подарки и специальные призы от организаторов.

Организаторы конкурса также порекомендовали участникам пользоваться сервисом Russpass с готовыми экскурсиями и маршрутами. Среди них – "Гастрономическая Москва" Александра Сысоева, экскурсия Марины Савченко по историческим трактирным местам столицы и маршрут "Жить со вкусом, или Пища для ума", включающий объекты культуры и гастрономии Москвы и Подмосковья.

В конце 2025 и начале 2026 года в Москве появилось более десятка новых ресторанов и кафе. Например, на Лубянке за это время открылся итальянский проект Rusty Rat&Pizza, а на заводе "Кристалл" начал работать сезонный ресторан DNA Kitchen.