Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 12:57

Город

Москвичам предложили создать гастротуры для конкурса "Покажи Москву!"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Москвичи смогут предложить собственные маршруты, которые покажут кулинарные традиции столицы и разнообразие современных гастрономических форматов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В 2026 году стартует новый сезон конкурса "Покажи Москву!", в котором участникам предложено разработать маршруты по 10 тематическим направлениям, среди которых история, архитектура, спорт, творчество и "Вкусная Москва".

Особое внимание уделяется гастрономическим маршрутам: жители города смогут рассказать о своих любимых кафе, ресторанах, фудхоллах, фермерских ярмарках и рынках не только в центре, но и в других районах Москвы.

Заявку можно подать до 15 апреля. Лучшие маршруты будут выбраны москвичами через платформу "Активный гражданин", а авторы самых популярных идей получат дипломы, памятные подарки и специальные призы от организаторов.

Организаторы конкурса также порекомендовали участникам пользоваться сервисом Russpass с готовыми экскурсиями и маршрутами. Среди них – "Гастрономическая Москва" Александра Сысоева, экскурсия Марины Савченко по историческим трактирным местам столицы и маршрут "Жить со вкусом, или Пища для ума", включающий объекты культуры и гастрономии Москвы и Подмосковья.

В конце 2025 и начале 2026 года в Москве появилось более десятка новых ресторанов и кафе. Например, на Лубянке за это время открылся итальянский проект Rusty Rat&Pizza, а на заводе "Кристалл" начал работать сезонный ресторан DNA Kitchen.

Читайте также


город

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика