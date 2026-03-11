Форма поиска по сайту

Новости

11 марта, 08:13

Происшествия

Суд приговорил жительницу Хабаровска к 17 годам колонии по делу о госизмене

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд приговорил 54-летнюю жительницу Хабаровска к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене и участии в террористической организации. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, женщина сотрудничала с украинской разведкой. В обмен на обещание содействия в выезде за границу она выполняла поручения, в том числе срывала брошюры с призывами служить в Вооруженных силах России.

Как уточнили в прокуратуре, она сорвала не менее 14 таких брошюр, часть из них сфотографировала и отправила куратору, а остальные оставила у себя дома.

Кроме того, во время выполнения задания женщина нашла в интернете информацию о гибели российского военнослужащего с указанием его личных данных и передала эти сведения представителю украинской стороны.

Ранее житель Севастополя был задержан по подозрению в совершении государственной измены из-за сбора данных о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе. По факту госизмены возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован на 2 месяца.

