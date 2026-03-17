17 марта, 10:52

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о завершении работ в правом обходном тоннеле на станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Пост мэр Москвы опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

"Это важный этап работ, поскольку обходные тоннели позволяют перезапустить движение поездов и не закрывать действующую линию на время строительства станции", – пояснил градоначальник.

Аналогичные мероприятия немного ранее подошли к концу и в левом обходном тоннеле. Причем в связи с близостью к действующим объектам подземки весь процесс выполнялся горным способом. В частности, как пояснил глава города, на некоторых участках специалисты работали вручную с привлечением средств малой механизации, включая мини-роботов.

Данные технологии в настоящее время применяют только на "Достоевской", обратил внимание мэр.

"Эта станция – один из самых сложных проектов в московском метро. Стройка идет в центре города, где наверху – плотная застройка, а под землей – обильный водоприток и масса инженерных коммуникаций", – продолжил Собянин.

На сегодняшний день общая готовность станции с учетом горных выработок составляет 44%. По окончании она будет располагаться между "Новослободской" и "Проспектом Мира".

Параллельно с этим специалисты уже спроектировали два вестибюля: подземный и наземный. Первый будет находиться под улицей Дурова на пересечении с Делегатской, а второй – на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Наземный вестибюль планируется соединить со станцией подземным переходом с траволаторами.

Ранее сообщалось о продолжении строительства на будущей станции "Ватутинки" Троицкой линии столичного метро. К настоящему моменту там выполнили треть работ по устройству "стены в грунте".

Данный метод используется для укрепления котлована и защиты от фильтрации грунтовых вод. Это позволяет подготовить объект для устройства основных конструкций. Всего для сооружения ограждения котлована потребуется порядка 21 тысячи кубометров железобетона.

