Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 марта, 18:09

Транспорт

Треть работ по устройству "стены в грунте" выполнили на станции метро "Ватутинки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Треть работ по устройству "стены в грунте" выполнили на будущей станции "Ватутинки" Троицкой линии столичного метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на строительной площадке уложили более 6,8 тысячи кубических метров монолитного железобетона.

Он объяснил, что метод "стена в грунте" используется для укрепления котлована и защиты от фильтрации грунтовых вод. Это позволяет подготовить объект для устройства основных конструкций. Всего для сооружения ограждения котлована потребуется порядка 21 тысячи кубометров железобетона, отметил Ефимов.

Вместе с этим специалисты выполняют разработку котлована. Им предстоит изъять более 290 тысяч тонн грунта, рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Он уточнил, работы по вывозу грунта из котлована выполнены на 16%. В данный момент с территории стройплощадки уже убрали 47 тысяч тонн.

Станция "Ватутинки" расположится на пересечении Калужского шоссе и проспекта Славского. Ее выходы запроектированы к жилой и общественной застройке, а также в остановкам общественного транспорта.

Тем временем на станции "Сосенки" стартовали работы по разработке грунта котлована, также ведется монтаж его креплений. В настоящее время на площадке уже изъяли свыше 15 тысяч кубометров грунта. При выполнении работ строители выбрали метод "стены в грунте".

Читайте также


транспортметростроительствогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика