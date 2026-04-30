GAR: суд Франции рассмотрит запрос Украины об отмене компенсации Татарстану

Фото: 123RF/stockstudio44

Французский суд рассмотрит требование Украины отменить выплату Татарстану 104 миллиона долларов по спору об "Укрнафте". Об этом сообщает Global Arbitration Review.

По информации издания, речь идет об арбитражном решении, по которому Киев обязан выплатить российской республике компенсацию в рамках инвестиционного соглашения.

Сумма присуждена в связи с утратой доли Татарстана в нефтедобывающей компании "Укрнафта". Теперь Украина пытается оспорить это решение во французской юрисдикции.

