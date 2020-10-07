Антимонопольный регулятор оштрафовал компании, строящие "Северный поток – 2"

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Польское управление по охране конкуренции и потребителей оштрафовало "Газпром" и сотрудничающие с ним пять европейских компаний, участвующие в строительстве "Северного потока – 2". Также от них требуется расторжение партнерского договора, сообщил глава управления Томаш Хрустный.

"Скрупулезное расследование, касающееся строительства и финансирования газопровода "Северный поток – 2", завершено", – сообщил он.

Хрустный также уточнил, что в общей сложности на пять компаний был наложен штраф в размере 100 миллионов долларов. "Газпром" был оштрафован на 7,6 миллиарда долларов. Он добавил, что фирмы должны расторгнуть договор в течение 30 дней после получения решения, которое может быть оспорено.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, в высших эшелонах власти союза из-за "Северного потока – 2" возник раскол.