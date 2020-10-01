Дания разрешила эксплуатацию "Северного потока – 2"

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Компания Nord Stream 2 AG получила от Копенгагена разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Речь идет об участке на датском континентальном шельфе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Энергетическое агентство (DEA) страны.

Уточняется, что перед эксплуатацией Nord Stream 2 AG должна будет выполнить обязательства по безопасному использованию магистрали. Хотя бы одна ветка газопровода должна пройти необходимое тестирование и проверку. Данные требования Дания обозначила в разрешении на строительство, выданном осенью прошлого года.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, в высших эшелонах власти союза из-за "Северного потока – 2" возник раскол.

21 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона надеется на срыв строительства "Северного потока – 2" и готова сформировать для вмешательства коалицию. Российская сторона осудила такой призыв.