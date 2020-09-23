Страховщики отказались работать с судами для "Северного потока – 2"

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Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода "Северный поток – 2".

Это следует из циркуляра, выпущенного от имени всех клубов, входящих в Международную группу. Ожидается, что решение осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводный трубопровод.

В заявлении подчеркивается, что даже косвенное участие в проекте может быть противозаконным и поставит клуб под угрозу нарушения санкций США. Ограничения распространяются и на "Турецкий поток".

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

В частности, под ограничения попадут порты, которые примут участвующие в строительстве корабли. Кроме того, они будут применимы к страховым компаниям, которые предоставляют услуги работающим на трубопроводе танкерам.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.