В США объявили о создании коалиции против "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stephan Schulz

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток – 2", сообщает "Газета.ру".

Он заявил, что американская сторона надеется, что "Северный поток – 2" не будет достроен, поскольку расценивают строительство газопровода как риск для европейских стран. Помпео объяснил, что после возведения газопровода многие страны могут быть зависимы от российского газа.

Ранее премьер-министр региона Мекленбург – Передняя Померания в Германии Мануэла Шлезвиг назвала степень готовности трубопровода "Северный поток – 2". По ее словам, проект завершен на 97%.

Она уточнила, что руководство и сотрудники порта Мукран, задействованного при строительстве, получают угрозы из Вашингтона. Специалист назвала такое поведение США чудовищным и призвала поддержать граждан страны.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.

