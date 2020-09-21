В США объявили о создании коалиции против "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Stephan Schulz
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток – 2", сообщает "Газета.ру".
Он заявил, что американская сторона надеется, что "Северный поток – 2" не будет достроен, поскольку расценивают строительство газопровода как риск для европейских стран. Помпео объяснил, что после возведения газопровода многие страны могут быть зависимы от российского газа.
Ранее премьер-министр региона Мекленбург – Передняя Померания в Германии Мануэла Шлезвиг назвала степень готовности трубопровода "Северный поток – 2". По ее словам, проект завершен на 97%.
Она уточнила, что руководство и сотрудники порта Мукран, задействованного при строительстве, получают угрозы из Вашингтона. Специалист назвала такое поведение США чудовищным и призвала поддержать граждан страны.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Россия самостоятельно достроит "Северный поток – 2"
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