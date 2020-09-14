В конгрессе США рассказали о проблемах с принятием санкций против РФ

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Проект оборонного бюджета Соединенных Штатов, где есть расширенные санкции против газопровода "Северный поток – 2", могут не утвердить в ближайшее время. Об этом рассказал член комитета по вооруженным делам палаты представителей Мак Торнберри, передает USNI News.

По его словам, задержка была вызвана разногласиями между палатами американского конгресса, каждая из которых представила свою версию документа. Еще на данную ситуацию повлияла позиция американской администрации, касающаяся поправки, которая обязывает переименовать военные базы и корабли.

До этого президент США Дональд Трамп говорил, что заблокирует документ, если в нем будет пункт о переименовании баз и кораблей, названных в честь командующих-конфедератов.

"Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли", – ответил Торнберри, комментируя возможность принятия законопроекта. Он выразил уверенность, что итоговую версию бюджета примут только после голосования.

Президентские выборы в США планируются 3 ноября, в них примет участие действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Проектом под названием "Северный поток – 2" предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Ранее немецкая компания Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Северного потока – 2", допустила, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть заморожен.