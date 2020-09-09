Косачев отреагировал на заявление Польши об альтернативе "Северному потоку – 2"

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Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев оценил слова пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера о том, что польская сторона предлагает Германии альтернативу "Северному потоку – 2", сообщает RT. Сенатор считает, что данное предложение невозможно рассматривать всерьез.
"Польша не имеет возможностей снабжать газом газопроводы. Высказывание можно оценивать только в общем контексте последовательной антироссийской политики нынешних властей Польши. Они пытаются оказаться в центре европейской политики, ведя свою геополитическую игру", – сказал Косачев.
Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что вместо "Северного потока – 2" Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe. Мюллер также добавил, что "Северный поток – 2" противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности, поэтому вызывает беспокойство.
Немецкая компания Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Северного потока – 2", допустила, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть заморожен. При этом в Германии считают угрозы со стороны Вашингтона верхом наглости.
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