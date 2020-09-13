СМИ назвали варианты отказа Германии от "Северного потока – 2"

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Фото: TASS/DPA/Jens Büttner
Для отказа ФРГ от "Северного потока – 2" существует шесть вариантов. Как пишет газета Politico, в таком случае "грязную работу" выполнят другие.
В частности, Берлин может вынудить региональные власти и агентство по судоходству и гидрографии отозвать разрешение на строительство трубопровода.
Но при таком раскладе оператор строительства Nord Stream 2 AG может подать в суд, ссылаясь на то, что решение продиктовано политическими мотивами.
Также существует вероятность, что суд по искам экологов, выступающих против проекта, может вынести решение в пользу заморозки строительства.
Кроме того, ФРГ может воспользоваться торговым законодательством, которое позволяет ввести ограничения на импорт газа в целях нацбезопасности.
Помимо прочего, Германия может позволить остановить проект американским санкциям, а также настоять на введении общих санкций Евросоюза.
Наконец, при условии завершения строительства немецкие власти могут найти предлог отказать в выдаче лицензии на начало работы трубопровода.
Россия самостоятельно достроит "Северного потока – 2"
Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.
Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.
Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.
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