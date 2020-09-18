В Германии рассказали о степени готовности "Северного потока – 2"

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Премьер-министр региона Мекленбург – Передняя Померания в Германии Мануэла Шлезвиг назвала степень готовности трубопровода "Северный поток – 2" в ходе слушаний в бундестаге. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97 процентов", – заявила эксперт.
По словам Шлезвиг, руководство и сотрудники порта Мукран, задействованного при строительстве, получают угрозы из Вашингтона. Специалист назвала такое поведение США чудовищным и призвала поддержать граждан страны.
Уточняется, что угрозы, на которые сослалась премьер-министр, поступили в компанию-оператор порта Мукран. Три американских сенатора прислали письмо с перечислением возможных санкций в случае возобновления строительства трубопровода.
Два дня назад издание Die Zeit сообщало о том, что правительство ФРГ может пойти на сделку с США в обмен на отмену санкций в адрес проекта "Северный поток – 2". Германия, со своей стороны, намеревалась построить на своей территории терминалы для хранения американского сжиженного газа.
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