ФРГ предложила США сделку за отказ от санкций по "Северному потоку – 2" – СМИ

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Правительство ФРГ предложило США сделку в обмен на отмену санкций со стороны Вашингтона против проекта строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает газета Die Zeit.
По данным источника, немецкие власти предложили вложить около 1 миллиарда евро в строительство двух терминалов по приему американского сжиженного газа из США. Разместить их планируется непосредственно в Германии.
"В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока – 2", – якобы написал министр финансов ФРГ Олаф Шольц в письме главе Минфина США Стивену Мнучину.
В сентябре журналисты издания Politico назвали возможные варианты действий ФРГ по отказу от участия в строительстве газопровода. В частности, власти страны могут воспользоваться ограничениями на импорт газа, прописанными в торговом законодательстве или же отозвать разрешение на строительство объекта.
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