В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток – 2"

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Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, считает депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

Он рассказал, что в ходе обсуждения ситуации с Навальным в бундестаге Христианско-демократический союз (ХДС) заявил о готовности закрыть российский проект. Кроме того, на совещании звучали противоречивые высказывания.

"Мол, надо наказать Россию, надо дать ей понимание, что мы это не терпим. ХДС очень послушно отрабатывает версию своего хозяина, Соединенных Штатов", – заявил Гердт в эфире телеканала "360" .

По его мнению, ХДС подталкивает к принятию решения, которое ущемляет интересы Германии. Он также заявил, что эти дебаты в бундестаге показывают, насколько Германия далека от суверенности.

Ранее Кремль заявил, что не видит рисков блокировки Германией проекта "Северный поток – 2".

Глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес рассказал, чем грозит прекращение строительства газопровода "Северный поток – 2". По его словам, полная потеря инвестиций в оба трубопровода может привести к миллиардным убыткам для отдельных европейских компаний и будет стоить рабочих мест, особенно в Восточной Германии.