В Госдуме прокомментировали решение датского регулятора по "Северному потоку – 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение датского энергетического агентства о выдаче Nord Stream 2 AG разрешения на эксплуатацию "Северного потока – 2" на континентальном шельфе страны, сообщает RT.
"Этот шаг говорит о том, что европейские страны все-таки работают в правовом поле согласно национальному и европейскому законодательству", – отметил Завальный.
Парламентарий также добавил, что все препятствия строительству "Северного потока – 2" носят политический характер. Депутат выразил уверенность в том, что газопровод будет достроен и запущен в эксплуатацию, так как Евросоюз нуждается в российском газе, пояснил Завальный.
Накануне Nord Stream 2 AG получила от Копенгагена разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Но перед этим компания должна будет выполнить обязательства по безопасному использованию магистрали.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, в высших эшелонах власти союза из-за "Северного потока – 2" возник раскол.
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