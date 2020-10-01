В Госдуме прокомментировали решение датского регулятора по "Северному потоку – 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение датского энергетического агентства о выдаче Nord Stream 2 AG разрешения на эксплуатацию "Северного потока – 2" на континентальном шельфе страны, сообщает RT.

"Этот шаг говорит о том, что европейские страны все-таки работают в правовом поле согласно национальному и европейскому законодательству", – отметил Завальный.

Парламентарий также добавил, что все препятствия строительству "Северного потока – 2" носят политический характер. Депутат выразил уверенность в том, что газопровод будет достроен и запущен в эксплуатацию, так как Евросоюз нуждается в российском газе, пояснил Завальный.

Накануне Nord Stream 2 AG получила от Копенгагена разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Но перед этим компания должна будет выполнить обязательства по безопасному использованию магистрали.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет. Как рассказал депутат бундестага Вальдемар Гердт, в высших эшелонах власти союза из-за "Северного потока – 2" возник раскол.