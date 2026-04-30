В Финляндии заявили, что вопрос о ядерном оружии не поднимался до вступления в НАТО

Вопрос о размещении ядерного оружия в Финляндии не обсуждался до вступления в НАТО. Об этом РИА Новости сообщил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

"До вступления в НАТО идея размещения ядерного оружия была исключена, но после присоединения Финляндии к НАТО она внезапно стала приоритетной", – подчеркнул он.

Мема также назвал изменение законодательства историческим сдвигом во внешней политике Финляндии. Политик указал, что главным сторонником этого стал президент страны Александр Стубб.

23 апреля правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который допускает возможность ввоза, транспортировки и хранения ядерного оружия в стране. Инициатива касается ситуаций, связанных с обороной государства и сотрудничеством в рамках НАТО.

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов допустил, что Москва может принять зеркальные меры в случае размещения ядерного оружия в Финляндии, установив ядерные ракетные системы на территории Республики Карелия или Ленинградской области. Также, по его мнению, возможны шаги по укреплению границы и обычных вооружений.

