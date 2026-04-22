В Нидерландах оценили готовность России к конфликту с НАТО

Фото: depositphotos/borkus

После завершения конфликта на Украине Россия способна в течение года нарастить "достаточный военный потенциал", чтобы противостоять НАТО, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Службу военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD).

В отчете за 2025 год указано, что Россия якобы ведет "конкретную подготовку" к возможному конфликту с Альянсом. Однако в Нидерландах также считают, что прямое столкновение РФ и НАТО "практически исключено", пока продолжаются военные действия на Украине.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев обвинил страны НАТО в том, что они участвовали в атаках на Россию, так как позволили пролететь украинским БПЛА. По словам Патрушева, свое воздушное пространство предоставили Финляндия и страны Прибалтики, из-за чего были атакованы российские порты на Балтике.

Российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, в свою очередь, заявил, что НАТО отрабатывает сценарии возможного конфликта с РФ на территории Финляндии. Он напомнил, что в прошлом году в городе Миккели, в 140 километрах от границы с РФ, начал свою работу штаб регионального командования сухопутных сил НАТО.

В мирное время он будет заниматься организацией и планированием военных маневров на севере Европы, а в случае конфликта будет командовать сухопутными силами Альянса в регионе.

