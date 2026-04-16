Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 08:32

Политика

Посол РФ заявил, что НАТО отрабатывает конфликт с РФ на территории Финляндии

Фото: AP Photo/Sergei Grits

НАТО отрабатывает сценарии возможного конфликта с РФ на территории Финляндии, передает ТАСС со ссылкой на российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова.

По словам посла, на территории государства наблюдается увеличение масштаба и количества военных учений с участием крупных формирований стран Альянса, отрабатывающих возможные провокационные сценарии.

Кузнецов напомнил, что в прошлом году в городе Миккели, в 140 километрах от границы с РФ, начал свою работу штаб регионального командования сухопутных сил НАТО. В мирное время он будет заниматься организацией и планированием военных маневров на севере Европы, а в случае конфликта будет командовать сухопутными силами Альянса в регионе.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев обвинил страны НАТО в том, что они участвовали в атаках на Россию, так как позволили пролететь украинским БПЛА. По словам Патрушева, свое воздушное пространство предоставили Финляндия и страны Прибалтики, из-за чего были атакованы российские порты на Балтике.

Трамп начал угрожать европейским союзникам выходом из НАТО

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика