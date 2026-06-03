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03 июня, 23:21

Политика

Трамп сообщил, что приедет на саммит G7 во Францию

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует принять участие в саммите "Большой семерки" (G7) во Франции. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Я отправлюсь на саммит "Большой семерки" во Францию", – написал американский лидер.

Он уточнил, что вылетит во Францию сразу после турнира по смешанным единоборствам (UFC), который должен состояться на южной лужайке Белого дома.

Саммит "Большой семерки" под председательством Франции состоится 15–17 июня в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера.

Ранее стало известно, что Филиппины отправили приглашение Владимиру Путину на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоится 10–12 ноября. Мероприятие пройдет в столице Филиппин Маниле.

Кроме того, Трамп планирует официально пригласить Путина на саммит G20, который состоится в Майами 14–15 декабря этого года. Президент США отметил, что пока еще не отправлял приглашение Путину, однако добавил, что присутствие российского лидера было бы очень полезным.

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